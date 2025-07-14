В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны

Сегодня четверо российских пленных, среди которых и боевик ЧВК "Вагнер", сбежали от конвоя в Краматорске. Беглецы не разговаривают по-украински и могут искать транспорт для передвижения. Военные предупреждают о том, что они могут быть опасными. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на военных, передает УНН.

Сбежали российские пленные в Краматорске, — военные. Они не владеют украинским языком и ищут автотранспорт, чтобы двигаться дальше - говорится в сообщении.

Также к посту добавлено ориентирование с описанием и фото беглецов.

Среди них: Вадим Выходцев по прозвищу "Нога", Максим Скворцов - он же "Малый", Вячеслав Морковкин - "Медный", рост которого около 2 метров и Евгений Терентьев - "Терех", который, как указано, был бойцом Вагнера.

В ориентировке указано, что при обнаружении беглецов, необходимо сообщить дежурную часть Краматорского РУП по номеру: +380509880593.

В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, или мирных жителей, ликвидируйте на месте - написал в своем Telegram-канале военный Станислав Бунятов (Осман).

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