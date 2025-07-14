В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:42 • 7780 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 14960 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
10:15 • 20552 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
08:14 • 29070 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 36031 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
14 июля, 06:59 • 33281 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
14 июля, 06:07 • 33972 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
14 июля, 06:03 • 30830 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
14 июля, 04:09 • 37411 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 36586 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
27%
749мм
Популярные новости
Погода в Украине 14 июля: где ожидать грозы и жару до +37°14 июля, 03:59 • 18739 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14 июля, 06:11 • 41801 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 23172 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 19984 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 20394 просмотра
публикации
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 21219 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 266735 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 260971 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 244916 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 261443 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 11682 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 39682 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 36825 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 121900 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 85762 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR
Хранитель

В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

В Краматорске четверо российских пленных, среди которых боевик ЧВК "Вагнер", сбежали от конвоя. Они не разговаривают на украинском и могут искать транспорт, военные предупреждают об их опасности.

В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны

Сегодня четверо российских пленных, среди которых и боевик ЧВК "Вагнер", сбежали от конвоя в Краматорске. Беглецы не разговаривают по-украински и могут искать транспорт для передвижения. Военные предупреждают о том, что они могут быть опасными. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на военных, передает УНН.

Сбежали российские пленные в Краматорске, — военные. Они не владеют украинским языком и ищут автотранспорт, чтобы двигаться дальше 

- говорится в сообщении.

Также к посту добавлено ориентирование с описанием и фото беглецов.

Среди них: Вадим Выходцев по прозвищу "Нога", Максим Скворцов - он же "Малый", Вячеслав Морковкин - "Медный", рост которого около 2 метров и Евгений Терентьев - "Терех", который, как указано, был бойцом Вагнера.

В ориентировке указано, что при обнаружении беглецов, необходимо сообщить дежурную часть Краматорского РУП по номеру: +380509880593.

В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, или мирных жителей, ликвидируйте на месте 

- написал в своем Telegram-канале военный Станислав Бунятов (Осман).

ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных12.07.25, 12:07 • 51202 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧП
Краматорск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9