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Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
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У Краматорську втекли четверо російських військовополонених: можуть бути небезпечними

Київ • УНН

 • 9852 перегляди

У Краматорську четверо російських полонених, серед яких бойовик ПВК "Вагнер", втекли від конвою. Вони не розмовляють українською та можуть шукати транспорт, військові попереджають про їхню небезпеку.

У Краматорську втекли четверо російських військовополонених: можуть бути небезпечними

Сьогодні четверо російських полонених, серед яких і бойовик ПВК "Вагнер", втекли від конвою в Краматорську. Втікачі не розмовляють українською і можуть шукати транспорт для пересування. Військові попереджають про те, що вони можуть бути небезпечними. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко із посиланням на військових, передає УНН.

Втекли російські полонені в Краматорську, — військові. Вони не володіють українською мовою і шукають автотранспорт, щоб рухатися далі 

- йдеться у дописі.

Також до посту додане орієнтування з описом та фото втікачів.

Серед них: Вадим Виходцев за прізвиськом "Нога", Максим Скворцов - він же "Малий", В'ячеслав Морковкін - "Мідний", зріст якого близько 2 метрів та Євген Терентьєв - "Терех", який, як вказано, був бійцем Вагнера.

В орієнтуванні зазначено, що при виявленні втікачів, необхідно повідомити чергову частину Краматорського РУП за номером: +380509880593.

У разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, або мирних жителів, ліквідуйте на місці 

- написав у своєму Telegram-каналі військовий Станіслав Бунятов (Осман).

ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12.07.25, 12:07 • 51587 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Краматорськ
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