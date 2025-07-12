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ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених

Київ • УНН

 • 12694 перегляди

ГУР МО України перехопило наказ польового командира 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ про страту українських військовополонених. Ця бригада, відома воєнними злочинами, зазнавала значних втрат та є пріоритетною ціллю для ЗСУ.

ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених

10 липня фахівці ГУР МО України перехопили наказ одного із польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту рф щодо страти українських військовополонених. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України, пише УНН.

Деталі

"Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть на…", ― говорить ватажок 2-ї десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 155-ї ОБРМП ЗС рф.

У розвідці зазначили, що зараз ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини.

155-та бригада росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Під час геноцидної війни проти України вказана бригада неодноразово зазнавала шалених втрат, що вимагало доукомплектації новобранцями з числа російських мобілізованих, розповідають у ГУР.

За даними ГУР, Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади ― зокрема, 2 липня 2025 року внаслідок атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника Сергія Іл'їна.

За нелюдські тортури та варварські вбивства полонених українських військових та цивільних 155 бригада російської окупаційної армії опинилась серед улюблених підрозділів володимира путіна ― її прапором гордовито вимахували під час так званої підсумкової пресконференції російського диктатора в грудні 2024 року. Страти та катування, скоєні солдатами і ватажками привілейованої у кремлі російської 155-ї окремої бригади головорізів, вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома, цілеспрямована, схвалена політика держави-агресора росії, а отже 155 бригада підлягає пріоритетному знищенню на полі бою

- зазначили в українській розвідці.

За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець02.07.25, 15:21 • 1676 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Київська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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