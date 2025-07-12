ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных

10 июля специалисты ГУР МО Украины перехватили приказ одного из полевых командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота рф о казни украинских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

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"Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть на…", ― говорит главарь 2-й десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155-й ОБРМП ВС рф.

В разведке отметили, что сейчас эта российская бригада ведет боевые действия на территории Сумской области.

155-я бригада России известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Во время геноцидной войны против Украины указанная бригада неоднократно несла огромные потери, что требовало доукомплектации новобранцами из числа российских мобилизованных, рассказывают в ГУР.

По данным ГУР, Силы безопасности и обороны Украины несколько раз наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады ― в частности, 2 июля 2025 года в результате атаки по штабу на Курщине был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.

За бесчеловечные пытки и варварские убийства пленных украинских военных и гражданских 155 бригада российской оккупационной армии оказалась среди любимых подразделений владимира путина ― ее флагом гордо размахивали во время так называемой итоговой пресс-конференции российского диктатора в декабре 2024 года. Казни и пытки, совершенные солдатами и главарями привилегированной в Кремле российской 155-й отдельной бригады головорезов, в очередной раз доказывают: военные преступления ― сознательная, целенаправленная, одобренная политика государства-агрессора россии, а значит 155 бригада подлежит приоритетному уничтожению на поле боя - отметили в украинской разведке.

За последний год кардинально возросло количество казней россиянами украинских пленных - Лубинец