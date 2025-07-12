ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
11 июля, 19:13 • 21030 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 127198 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 140136 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 141959 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 95093 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 81732 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 71331 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 62491 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 49573 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 39019 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
40%
751мм
Популярные новости
Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50" в Финляндии: пригласили и россиян12 июля, 00:18 • 12692 просмотра
Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО12 июля, 00:46 • 10353 просмотра
Харьков под атакой: враг бьет по городу "шахедами" и КАБами12 июля, 01:59 • 11621 просмотра
Атака на Львов: поражен жилой дом, произошла утечка газа и воды12 июля, 02:56 • 9702 просмотра
Заявление главы МИД Китая о нежелании поражения России в Украине противоречит публичным заявлениям Пекина - ISW12 июля, 03:23 • 18015 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 127198 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 140136 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 153154 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 176188 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 209425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 44854 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 50594 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 90789 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 109200 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 70011 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных

Киев • УНН

 • 7204 просмотра

ГУР МО Украины перехватило приказ полевого командира 155-й отдельной бригады морской пехоты рф о казни украинских военнопленных. Эта бригада, известная военными преступлениями, несла значительные потери и является приоритетной целью для ВСУ.

ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных

10 июля специалисты ГУР МО Украины перехватили приказ одного из полевых командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота рф о казни украинских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть на…", ― говорит главарь 2-й десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155-й ОБРМП ВС рф.

В разведке отметили, что сейчас эта российская бригада ведет боевые действия на территории Сумской области.

155-я бригада России известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Во время геноцидной войны против Украины указанная бригада неоднократно несла огромные потери, что требовало доукомплектации новобранцами из числа российских мобилизованных, рассказывают в ГУР.

По данным ГУР, Силы безопасности и обороны Украины несколько раз наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады ― в частности, 2 июля 2025 года в результате атаки по штабу на Курщине был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.

За бесчеловечные пытки и варварские убийства пленных украинских военных и гражданских 155 бригада российской оккупационной армии оказалась среди любимых подразделений владимира путина ― ее флагом гордо размахивали во время так называемой итоговой пресс-конференции российского диктатора в декабре 2024 года. Казни и пытки, совершенные солдатами и главарями привилегированной в Кремле российской 155-й отдельной бригады головорезов, в очередной раз доказывают: военные преступления ― сознательная, целенаправленная, одобренная политика государства-агрессора россии, а значит 155 бригада подлежит приоритетному уничтожению на поле боя

- отметили в украинской разведке.

За последний год кардинально возросло количество казней россиянами украинских пленных - Лубинец02.07.25, 15:21 • 1644 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Киевская область
Главное управление разведки Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9