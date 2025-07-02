За последний год кардинально возросло количество казней россиянами украинских пленных - Лубинец

На сегодняшний день ведется расследование казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. За последний год это число кардинально возросло. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

По нашим данным, на сегодняшний день ведется расследование казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами - сказал Лубинец.

Он отметил, что число казней кардинально возросло за последний год.

Эта цифра кардинально возросла за последний год. Мы понимаем, что такое отношение к украинским пленным принято на горе - заявил Лубинец.

Кроме того, Омбудсмен сообщил, что до сих пор остается большое количество мест, где содержат украинских военнопленных с максимально не приспособленными условиями.

У нас есть случаи, когда в отдельных исправительных колониях, где содержатся украинские военнопленные, изменилась в положительную сторону практика содержания украинских военнопленных. Кто-то сообщает, что прекратили применять физические пытки, кто-то говорит, что стали лучше кормить. Но мы не видим, что это стало распространено по всей территории РФ. До сих пор остается большое количество мест, где содержат украинских военнопленных с максимально не приспособленными условиями - рассказал Лубинец.

Среди нарушений условий содержания, по его словам, в частности, маленькие площади.

Представьте помещение 15 квадратных метров, где может находиться 10 человек. Там даже спать физически невозможно. Есть случаи, когда не месяцами, а годами украинских военнопленных не выводили на свежий воздух. Есть случаи, когда, на мой взгляд, специально держат в одном помещении пленных и россиян, которые болеют туберкулезом - сказал Лубинец.

Добавим, что во время одного из обменов были возвращены украинские военные с тяжелыми болезнями: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Дополнение

1 июля Дмитрий Лубинец сообщал о вероятной казни украинского пленного, которого россияне привязали к мотоциклу и волокли по дороге.

В мае сообщалось, что в Волновахском районе военные РФ расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ из автоматического оружия, прокуратура начала расследование.