«Роуминговый безвиз» с ЕС: Украина одобрила открытие сектора
Киев • УНН
Украина одобрила открытие сектора роуминга с ЕС, что является шагом к запуску «роумингового безвиза» с 2026 года. Это позволит украинцам не платить за роуминг в 27 странах ЕС.
Кабинет министров Украины одобрил открытие сектора роуминга с ЕС, что необходимо для запуска "роумингового безвиза" с 2026 года, сообщил в понедельник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания правительства, пишет УНН.
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Шмыгаль отметил, что Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза" - присоединение к политике ЕС Roam like at Home. "Ожидаем, что это произойдет с 1 января 2026 года", - указал Премьер.
Сегодня же правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации получения роумингового безвиза
Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия17.06.25, 17:59 • 3014 просмотров
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Политика ЕС Roam like at Home предусматривает возможность для украинцев не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27 стран Европейского Союза.