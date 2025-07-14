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«Роуминговый безвиз» с ЕС: Украина одобрила открытие сектора

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Украина одобрила открытие сектора роуминга с ЕС, что является шагом к запуску «роумингового безвиза» с 2026 года. Это позволит украинцам не платить за роуминг в 27 странах ЕС.

«Роуминговый безвиз» с ЕС: Украина одобрила открытие сектора

Кабинет министров Украины одобрил открытие сектора роуминга с ЕС, что необходимо для запуска "роумингового безвиза" с 2026 года, сообщил в понедельник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Подробности

Шмыгаль отметил, что Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза" - присоединение к политике ЕС Roam like at Home. "Ожидаем, что это произойдет с 1 января 2026 года", - указал Премьер.

Сегодня же правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации получения роумингового безвиза

- написал Шмыгаль.

Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия17.06.25, 17:59 • 3014 просмотров

Дополнение

Политика ЕС Roam like at Home предусматривает возможность для украинцев не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27 стран Европейского Союза.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаТехнологии
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль
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