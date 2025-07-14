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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Україна схвалила відкриття сектора роумінгу з ЄС, що є кроком до запуску "роумінгового безвізу" з 2026 року. Це дозволить українцям не сплачувати за роумінг у 27 країнах ЄС.

"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору

Кабмін України схвалив відкриття сектора роумінгу з ЄС, що є необхідним для запуску "роумінгового безвізу" з 2026 року, повідомив у понеділок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Деталі

Шмигаль зауважив, що Єврокомісія погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу" - приєднання до політики ЄС Roam like at Home. "Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року", - вказав Прем'єр.

Сьогодні ж уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу

- написав Шмигаль.

Україну планують включити до зони роумінгу ЄС з 2026 року – Єврокомісія17.06.25, 17:59 • 3014 переглядiв

Доповнення

Політика ЄС Roam like at Home передбачає можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Європейського Союзу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаТехнології
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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