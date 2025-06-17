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Україну планують включити до зони роумінгу ЄС з 2026 року – Єврокомісія

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Українці зможуть користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат з 1 січня 2026 року. Також буде продовжено угоду між операторами ЄС та України до кінця 2025 року.

Україну планують включити до зони роумінгу ЄС з 2026 року – Єврокомісія

Європейська комісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року. Це дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком у країнах Євросоюзу без додаткових витрат, пише УНН з посиланням на повідомлення пресцентру Європейської Комісії.

Деталі

У Єврокомісії наголосили, що з цього часу українські абоненти зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за внутрішніми тарифами, як і громадяни ЄС в Україні. Також збережеться якість і швидкість зв’язку, а доступ до екстрених служб буде безкоштовним.

Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв'язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян 

– сказала Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, чинна добровільна угода між операторами ЄС та України, яка діє з 2022 року, буде продовжена до кінця 2025 року. Вона забезпечує зв’язок для українців за кордоном і європейців в Україні без додаткових зборів.

Сьогодні ми робимо ключовий крок до приєднання України до роумінгової зони ЄС. Для українців по всій Європі зв'язок з домівкою, друзями та родиною може означати короткочасне полегшення. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці 

– сказала Виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

Довідка

Правила "Роумінг як вдома" діють у ЄС з 2017 року. Вони дозволяють громадянам ЄС користуватися мобільним зв’язком без додаткової оплати під час подорожей між країнами блоку.

Нагадаємо

У 2022 році Україна офіційно заявила про бажання приєднатися до зони роумінгу ЄС. Після оцінки законодавчого узгодження Єврокомісія підтвердила відповідність України технічним вимогам для інтеграції.

Як повідомляв УНН, Україна вже підготувалась до того, аби стати частиною зони "роумінгу як вдома".

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаТехнології
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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