Україна інтегрується в європейську зону роумінгу на початку 2026 року: комісію ЄС сповістили - необхідні закони вже прийнято

Україна підготувалась до того, аби стати частиною зони "роумінгу як вдома". Журналіст RFE/RL Рікард Йозвяк повідомив на своїй сторінці у мережі Х, що Україна приєднаються до роумінгу на початку наступного року, а поки комісія ЄС має ознайомитись з остаточним звітом заходів, прийнятих Україною у контексті майбутнього підключення.

Передає УНН із посиланням на сторінку Rikard Jozwiak.

Європейська комісія сьогодні отримала остаточне повідомлення від України про всі закони, прийняті для того, щоб стати частиною зони "роумінгу як вдома" для користувачів мобільних телефонів в ЄС - повідомив Йозвяк.

Він зазначив, що Україна приєднаються до цієї платфрми "роумінгу" 1 січня 2026 року. Молдова також повідомить про всі закони для приєднання до "роумінгу як вдома".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям користуватися національними тарифами мобільного зв'язку без додаткової плати за роумінг при поїздках до країн ЄС.

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