Україна на шляху до роумінгового "безвізу" з ЄС: уряд ухвалив рішення

Кабмін сьогодні ухвалив рішення щодо роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, пише УНН.

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"Сьогодні ухвалюємо важливі рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", - сказав Шмигаль.

Шмигаль у Telegram вказав, що "уряд ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом".

Доповнення

У 2023 році в уряді повідомляли, що Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу.

Верховна Рада торік ухвалила законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з ЄС.