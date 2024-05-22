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Україна ухвалила закон про єдину зону роумінгу з ЄС: що це означає

Київ • УНН

 • 19617 перегляди

Україна прийняла закон, що дозволяє українцям користуватися національними тарифами мобільного зв'язку без додаткової плати за роумінг при поїздках до країн ЄС.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що дозволяє українцям користуватися національними тарифами мобільного зв'язку без додаткової плати за роумінг при поїздках до країн ЄС, повідомив у середу народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

"У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС. Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - вказав Гончаренко у Telegram.

Доповнення  

У 2023 році в уряді повідомляли, що Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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