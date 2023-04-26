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Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС: зафіксовано терміни та умови приєднання

Київ • УНН

 • 837356 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Остаточно затвердили зміни до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію. Так відкрили шлях для офіційного старту роумінгу. Тепер маємо оновити українське законодавство щодо роумінгу відповідно до європейського до 24 квітня 2024 року», - написав Федоров.

Він зазначив, що відбувається робота далі спільно з українськими операторами та НКЕК.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, що має знизити ціни на дзвінки близьким у Європі.

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