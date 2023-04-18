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Федоров: Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС

Федоров: Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС

Київ • УНН

 • 1187969 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, що має знизити ціни на дзвінки близьким у Європі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачували додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці - в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення", - написав Федоров.

Деталі

Він зауважив, що ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

"Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home", - повідомив урядовець.

Раніше

У Євросоюзі для українців продовжили безкоштовний роумінг.

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