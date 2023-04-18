Федоров: Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС

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"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы - в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - написал Федоров.

Детали

Он отметил, что цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

"Далее финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом складе. Команда Минцифры, НКЕК, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home", - сообщил чиновник.

Ранее

В Евросоюзе для украинцев продлили бесплатный роуминг.