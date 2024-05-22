Украина приняла закон о единой зоне роуминга с ЕС: что это значит

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

"Во втором чтении принят законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС. Теперь украинцы, путешествующие по странам Евросоюза, будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не будут платить дополнительные средства за услуги роуминга", - указал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

В 2023 году в правительстве сообщили, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.