Украина на пути к роуминговому "безвизу" с ЕС: правительство приняло решение
Киев • УНН
Кабмин принимает решение о роуминговом "безвизе" с Европейским Союзом. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что это усилит связь украинцев за границей с Родиной и будет способствовать единству народа.
Кабмин сегодня принял решение по роуминговому "безвизу" с Европейским Союзом, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, пишет УНН.
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"Сегодня принимаем важные решения, которые являются частью получения роумингового "безвиза" с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с Родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа", - сказал Шмыгаль.
Шмыгаль в Telegram указал, что "правительство приняло решение, которое является частью получения роумингового "безвиза" с Евросоюзом".
Дополнение
В 2023 году в правительстве сообщили, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.
Верховная Рада в прошлом году приняла законопроект №10265 о единой роуминговой системе с ЕС.