Зеленський підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям користуватися національними тарифами мобільного зв'язку без додаткової плати за роумінг при поїздках до країн ЄС.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу"( № 10265) . Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону на сайті парламенту.
Документ дає можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав- членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу (враховуючи політики добросовісного користування). Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України.
Це - створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та користуватися перевагами "Роумінг як вдома" без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу.
Також будуть створені умови для:
- отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в сфері електронних комунікацій/інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС;
- захисту прав та інтересів споживачів (користувачів послуг роумінгу) та дотримання принципу прозорості під час замовлення та отримання регульованих послуг роумінгу у рамках спільної роумінгової зони (на території ЄС);
- забезпечення співпраці українських постачальників електронних комунікаційних послуг на рівних умовах з європейськими створює можливість формувати їм конкурентні переваги завдяки освоєнню нових сегментів діяльності або їх удосконалення;
- забезпечення ефективного співробітництва з BEREC та Офісом BEREC, включно із забезпеченням фінансової спроможності НКЕК для здійснення такого співробітництва;
- здійснення ефективного захисту інтересів України під час транскордонного вирішення спорів у сфері електронних комунікації (крім спорів, що стосуються координації радіочастотного спектра).
- проведення моніторингу та збору інформації про ненавмисний роумінг, попередження постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг про окремі випадки ненавмисного роумінгу, а також вжиття інших заходів відповідно до закону;
- проведення моніторингу тарифів на регульовані послуги роумінгу;
- контролю за дотриманням постачальниками.
На думку авторів законопроєкта, закон суттєво покращує інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дати визначеної Україною та Європейським Союзом на рівні рішень двосторонніх органів України та Європейського Союзу.
Нагадаємо
22 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що дозволяє українцям користуватися національними тарифами мобільного зв'язку без додаткової плати за роумінг при поїздках до країн ЄС.
У 2023 році в уряді повідомляли, що Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу.