Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга" ( № 10265) . Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона на сайте парламента.
Документ дает возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга (учитывая политики добросовестного пользования). Граждане ЕС, в свою очередь, будут иметь такие же права при посещении Украины.
Это - создаст общую роуминговую зону Украины и ЕС, что будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны и пользоваться преимуществами "Роуминг как дома" без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.
Также будут созданы условия для:
По мнению авторов законопроекта, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с даты определенной Украиной и Европейским Союзом на уровне решений двусторонних органов Украины и Европейского Союза.
Напомним
22 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС.
В 2023 году в правительстве сообщали, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.