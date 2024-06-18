Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга" ( № 10265) . Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона на сайте парламента.

Документ дает возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга (учитывая политики добросовестного пользования). Граждане ЕС, в свою очередь, будут иметь такие же права при посещении Украины.

Это - создаст общую роуминговую зону Украины и ЕС, что будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны и пользоваться преимуществами "Роуминг как дома" без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.

Также будут созданы условия для:

получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций/интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС;

защиты прав и интересов потребителей (пользователей услуг роуминга) и соблюдения принципа прозрачности при заказе и получении регулируемых услуг роуминга в рамках общей роуминговой зоны (на территории ЕС);



обеспечение сотрудничества украинских поставщиков электронных коммуникационных услуг на равных условиях с европейскими создает возможность формировать им конкурентные преимущества благодаря освоению новых сегментов деятельности или их усовершенствованию;



обеспечение эффективного сотрудничества с BEREC и Офисом BEREC, включая обеспечение финансовой способности НКЭК для осуществления такого сотрудничества;



осуществление эффективной защиты интересов Украины во время трансграничного разрешения споров в сфере электронных коммуникации (кроме споров, касающихся координации радиочастотного спектра).



проведение мониторинга и сбора информации о непреднамеренном роуминге, предупреждение поставщиков электронных коммуникационных сетей и / или услуг об отдельных случаях непреднамеренного роуминга, а также принятие других мер в соответствии с законом;

проведение мониторинга тарифов на регулируемые услуги роуминга;

контроля за соблюдением поставщиками.



По мнению авторов законопроекта, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с даты определенной Украиной и Европейским Союзом на уровне решений двусторонних органов Украины и Европейского Союза.

Напомним

22 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС.

В 2023 году в правительстве сообщали, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.