Украина интегрируется в европейскую зону роуминга в начале 2026 года: комиссию ЕС уведомили - необходимые законы уже приняты

Украина подготовилась к тому, чтобы стать частью зоны "роуминга как дома". Журналист RFE/RL Рикард Йозвяк сообщил на своей странице в сети Х, что Украина присоединится к роумингу в начале следующего года, а пока комиссия ЕС должна ознакомиться с окончательным отчетом о мерах, принятых Украиной в контексте будущего подключения.

Передает УНН со ссылкой на страницу Rikard Jozwiak.

Европейская комиссия сегодня получила окончательное сообщение от Украины обо всех законах, принятых для того, чтобы стать частью зоны "роуминга как дома" для пользователей мобильных телефонов в ЕС - сообщил Йозвяк.

Он отметил, что Украина присоединится к этой платформе "роуминга" 1 января 2026 года. Молдова также сообщит обо всех законах для присоединения к "роумингу как дома".

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС.

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