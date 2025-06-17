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Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат с 1 января 2026 года. Также будет продлено соглашение между операторами ЕС и Украины до конца 2025 года.

Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия

Европейская комиссия предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС с 1 января 2026 года. Это позволит украинцам пользоваться мобильной связью в странах Евросоюза без дополнительных затрат, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Европейской Комиссии.

Детали

В Еврокомиссии отметили, что с этого времени украинские абоненты смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по внутренним тарифам, как и граждане ЕС в Украине. Также сохранится качество и скорость связи, а доступ к экстренным службам будет бесплатным.

Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Именно поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан 

– сказала Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, действующее добровольное соглашение между операторами ЕС и Украины, которое действует с 2022 года, будет продлено до конца 2025 года. Оно обеспечивает связь для украинцев за рубежом и европейцев в Украине без дополнительных сборов.

Сегодня мы делаем ключевой шаг к присоединению Украины к роуминговой зоне ЕС. Для украинцев по всей Европе связь с домом, друзьями и семьей может означать кратковременное облегчение. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу 

– сказала Исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Справка

Правила "Роуминг как дома" действуют в ЕС с 2017 года. Они позволяют гражданам ЕС пользоваться мобильной связью без дополнительной оплаты во время путешествий между странами блока.

Напомним

В 2022 году Украина официально заявила о желании присоединиться к зоне роуминга ЕС. После оценки законодательного согласования Еврокомиссия подтвердила соответствие Украины техническим требованиям для интеграции.

Как сообщал УНН, Украина уже подготовилась к тому, чтобы стать частью зоны "роуминга как дома".

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаТехнологии
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Tesla
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