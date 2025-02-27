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Переговори США та рф підвищили попит на облігації, які фінансують війну путіна

Переговори США та рф підвищили попит на облігації, які фінансують війну путіна

Київ  •  УНН

 • 14796 перегляди

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Після відновлення переговорів з США попит на російські облігації досяг рекордних показників з 2022 року. За три останні аукціони уряд рф продав облігацій на 608 млрд рублів, що становить 60% квартального плану.

Попит на російські облігації, що фінансують війну путіна, зріс після відновлення переговорів з США. Це спричинило рекордні позики на внутрішньому ринку, оскільки зміни в геополітиці підштовхнули інвесторів до покупки місцевих активів, попри санкції та зростання військових витрат. Про це інформує УНН із посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Останні розміщення облігацій Міністерства фінансів стали найбільшими з початку 2022 року. За три останні аукціони уряд продав облігації на 608 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів), що становить 60% від запланованого обсягу на перший квартал, згідно з даними Bloomberg.

Місцевий борг є основним джерелом фінансування дефіциту бюджету росії, який зріс після початку війни в Україні. Витрати на армію займають близько третини бюджету, а зростання попиту на облігації допомагає фінансувати ці витрати.

Державні витрати зросли на понад 70% у січні, що спричинило великий дефіцит. З одночасним тиском на експортні доходи через санкції США, зокрема щодо російської нафтової промисловості.

Основним чинником і драйвером зростання попиту на ОФЗ стали події в геополітиці

- зазначив Іскандер Луцко, керівник портфельного управління в Istar Capital.

Він мав на увазі відновлені переговори з США.

Ставки на те, що війна незабаром закінчиться, призводять до зростання інтересу серед місцевих інституційних інвесторів, управлінських компаній і банків, сказав він.

Після телефонної розмови між президентами росії та США Вашингтон наблизився до москви, і критика Трампа на адресу Володимира Зеленського, якого він назвав "диктатором", а також його заклик до особистих переговорів з путіним, шокували європейських союзників. Це зміцнило враження про великий поворот у зовнішній політиці США.

Зазначається, що зміни спричинили бум на фінансових ринках росії та інших східноєвропейських країн. російський рубль став найкращою валютою серед країн, що розвиваються, зміцнившись на 15% проти долара. Також головний фондовий індекс країни виріс на 15%.

Багато учасників ринку вважають, що війна в Україні скоро закінчиться, і це спричиняє очікування подальшого зміцнення рубля

- пояснила Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics.

Вона припустила, що може існувати очікування, ніби адміністрація Трампа не буде стежити за дотриманням останнього етапу санкцій.

Індекс державних облігацій зріс на 4% з 12 лютого. Розмова путіна з Трампом підвищила прибутковість ОФЗ до рівнів, які раніше очікували лише наступного року.

Попит на два випуски облігацій склав 324 мільярди рублів, що дозволило залучити близько 148 мільярдів рублів за ставкою близько 16%, згідно з даними Міністерства фінансів.

Однак на 1 січня частка нерезидентів на ринку ОФЗ становила лише 4%.

Луцко зазначив, що кінець війни буде "корисним" для російської економіки, оскільки допоможе знизити бюджетні витрати і стимулюватиме виробництво цивільної продукції, що в свою чергу зменшить інфляційні процеси. Це може призвести до ослаблення монетарної політики і зниження доходності довгострокових облігацій.

Більшу частину другої половини 2024 року центральний банк намагався стримати стійко високу інфляцію за допомогою агресивного підвищення ставок на 500 базисних пунктів. Проте політики на останніх двох засіданнях утримували орієнтир на рекордно високому рівні 21%

- пише видання.

Міністерству фінансів було складно залучити достатньо коштів через ринок облігацій, і тому уряд почав пропонувати плаваючі ОФЗ, що збільшило ризики для бюджету і витрат на обслуговування боргу.

Хоча ситуація залишається невизначеною, москва не планує припиняти вогонь, поки не отримає "стабільний результат, який влаштовує росію". Дата саміту між Трампом і путіним також ще не визначена.

Голова центрального банку ельвіра набіулліна не поспішає змінювати монетарну політику, наголошуючи на тривалому збереженні жорстких умов для боротьби з інфляцією, і не виключає ще одного підвищення ставки.

Луцко зазначив, що аукціони Міністерства фінансів відображають ці очікування.

Нагадаємо

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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