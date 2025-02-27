Санкції проти тіньового флоту: понад 300 танкерів рф під ударом
Київ • УНН
Велика Британія ввела санкції проти 40 танкерів тіньового флоту росії. Разом із санкціями ЄС та Канади, під обмеженнями опинилось більше половини танкерів, що перевозять російську нафту.
Санкційний пакет Великої Британії включає як мінімум 40 танкерів тіньового флоту, що перевозять російську нафту. Після введення санкцій Європейським Союзом 24 лютого та Канадою 25 лютого сумарно понад 300 таких танкерів опинились під санкціями.
Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону, передає УНН.
Чому цей пакет Великої Британії є достатньо болючим? Тому що там є як мінімум 40 танкерів тіньового флоту. 40 танкерів тіньового флоту — це доволі багато. Таким чином, разом з санкціями Європейського Союзу 24 лютого і разом із санкціями Канади 25 лютого, сумарно ми маємо більше ніж 300 танкерів тіньового флоту під санкціями, тобто більше половини тих, які перевозять російську нафту, що непогано
Він зазначив, що серед позитивних аспектів британських санкцій — це цілий ряд компаній, пов'язаних з обходом санкцій, посередники з третіх країн та так звані "нові олігархи". За його словами, це ті російські бізнесмени, які, скориставшись наближеністю до влади, за безцінь забирали активи західних компаній, змушених покинути росію, і таким чином ставали "новими олігархами".
Нагадаємо
Санкційний пакет, який адміністрація Джо Байдена прийняла 8 січня 2025 року та який зараз почне набувати чинності, може коштувати росії до 1,5% її ВВП.