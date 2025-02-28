россия предложила сша возобновить прямое авиасообщение
Киев • УНН
В Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств. Россия предложила возобновить прямое авиасообщение и обсудила возвращение шести объектов недвижимости в США.
27 февраля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств обеих стран. Одним из вопросов, которые подняла российская сторона, стала возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.
Об этом пишет МИД РФ, передает УНН.
Переговоры состоялись при участии директора департамента северной атлантики МИДа России Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря сша Сонаты Коултер.
По поручению руководителей внешнеполитических ведомств, как пишет МИД РФ, подробно обсудили пути преодоления многочисленных «раздражений», оставшихся в наследство от предыдущих администраций США.
Россия с США якобы договорились о совместных шагах для обеспечения беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и создания надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.
Также подняли вопрос дипломатической собственности России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в 2016-2018 годах. Отдельно отметили важность достижения практических результатов, которые будут способствовать улучшению двусторонних отношений в интересах народов обеих стран. В качестве конкретного шага российская сторона предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения
Консультации прошли в деловом формате, стороны договорились продолжать диалог.
Напомним,
УНН писал, что США и РФ договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле 27 февраля.