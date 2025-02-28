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россия предложила сша возобновить прямое авиасообщение

Киев • УНН

 • 23337 просмотра

В Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств. Россия предложила возобновить прямое авиасообщение и обсудила возвращение шести объектов недвижимости в США.

россия предложила сша возобновить прямое авиасообщение

27 февраля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств обеих стран. Одним из вопросов, которые подняла российская сторона, стала возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.

Об этом пишет МИД РФ, передает УНН.

Переговоры состоялись при участии директора департамента северной атлантики МИДа России Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря сша Сонаты Коултер.

По поручению руководителей внешнеполитических ведомств, как пишет МИД РФ, подробно обсудили пути преодоления многочисленных «раздражений», оставшихся в наследство от предыдущих администраций США.

Россия с США якобы договорились о совместных шагах для обеспечения беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и создания надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.

Также подняли вопрос дипломатической собственности России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в 2016-2018 годах. Отдельно отметили важность достижения практических результатов, которые будут способствовать улучшению двусторонних отношений в интересах народов обеих стран. В качестве конкретного шага российская сторона предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения

- говорится в сообщении.

Консультации прошли в деловом формате, стороны договорились продолжать диалог.

Напомним,

УНН писал, что США и РФ договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле 27 февраля.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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