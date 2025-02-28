росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення
Київ • УНН
У Стамбулі відбулися російсько-американські консультації щодо роботи дипломатичних представництв. росія запропонувала відновити пряме авіасполучення та обговорила повернення шести об'єктів нерухомості в США.
27 лютого в Стамбулі відбулися російсько-американські консультації щодо роботи дипломатичних представництв обох країн. Одним із питань, які порушила російська сторона, стала можливість відновлення прямого авіасполучення між росією та США.
Про це пише мзс рф, передає УНН.
Переговори відбулися за участю директора департаменту північної атлантики мзс росії олександра дарчієва та заступниці помічника держсекретаря сша сонати коултер.
За дорученням очільників зовнішньополітичних відомств, як пише МЗС рф, детально обговорили шляхи подолання численних "роздратувань", що залишилися у спадок від попередніх адміністрацій США.
росія з США нібито домовилися про спільні кроки для забезпечення безперешкодного фінансування діяльності дипмісій росії та США на взаємній основі та створення належних умов для виконання дипломатами службових обов’язків.
Також порушили питання дипломатичної власності росії у США в контексті повернення російській стороні шести об’єктів нерухомості, незаконно вилучених у 2016–2018 роках. Окремо наголосили на важливості досягнення практичних результатів, які сприятимуть покращенню двосторонніх відносин в інтересах народів обох країн. Як конкретний крок російська сторона запропонувала США розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення
Консультації пройшли у діловому форматі, сторони домовилися продовжувати діалог.
Нагадаємо
УНН писав, що США та рф домовилися про нову зустріч після переговорів у Стамбулі 27 лютого.