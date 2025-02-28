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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124876 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184037 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148371 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139652 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117757 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108254 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі

США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі

Київ • УНН

 • 23999 перегляди

У Стамбулі відбулися 6,5-годинні переговори між делегаціями США та РФ щодо діяльності дипломатичних місій. Сторони визначили конкретні кроки для стабілізації роботи посольств та домовились про наступну зустріч.

США та рф домовилися про нову зустріч після переговорів у Стамбулі 27 лютого, де обговорили діяльність дипломатичних місій обох країн, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.

Заступник помічника держсекретаря Коултер та посол дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань у найближчому майбутньому, при цьому буде визначено дату, місце та представництво

- повідомили у Держдепі.

Деталі

Як вказали у Держдепі, після угоди між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф сергієм лавровим про початок переговорів з питань, що стосуються діяльності наших дипломатичних місій, делегації обох країн зустрілися 27 лютого у Стамбулі у Туреччині. Американську делегацію очолювала Соната Коултер, заступник помічника держсекретаря по росії та Центральній Європі, а російську делегацію очолював директор північноатлантичного департаменту мзс посол олександр дарчієв.

Сполучені Штати, як вказано, "висловили стурбованість щодо доступу до банківських послуг та контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та стійкого рівня укомплектування штатів у посольстві США у москві". "Під час конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації діяльності двосторонніх місій у цих сферах", - ідеться у повідомленні.

У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між США та рф27.02.25, 15:57 • 36674 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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