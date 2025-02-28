США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі

США та рф домовилися про нову зустріч після переговорів у Стамбулі 27 лютого, де обговорили діяльність дипломатичних місій обох країн, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.

Заступник помічника держсекретаря Коултер та посол дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань у найближчому майбутньому, при цьому буде визначено дату, місце та представництво - повідомили у Держдепі.

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Як вказали у Держдепі, після угоди між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф сергієм лавровим про початок переговорів з питань, що стосуються діяльності наших дипломатичних місій, делегації обох країн зустрілися 27 лютого у Стамбулі у Туреччині. Американську делегацію очолювала Соната Коултер, заступник помічника держсекретаря по росії та Центральній Європі, а російську делегацію очолював директор північноатлантичного департаменту мзс посол олександр дарчієв.

Сполучені Штати, як вказано, "висловили стурбованість щодо доступу до банківських послуг та контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та стійкого рівня укомплектування штатів у посольстві США у москві". "Під час конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації діяльності двосторонніх місій у цих сферах", - ідеться у повідомленні.

У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між США та рф