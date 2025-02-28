США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі
Київ • УНН
У Стамбулі відбулися 6,5-годинні переговори між делегаціями США та РФ щодо діяльності дипломатичних місій. Сторони визначили конкретні кроки для стабілізації роботи посольств та домовились про наступну зустріч.
США та рф домовилися про нову зустріч після переговорів у Стамбулі 27 лютого, де обговорили діяльність дипломатичних місій обох країн, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.
Заступник помічника держсекретаря Коултер та посол дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань у найближчому майбутньому, при цьому буде визначено дату, місце та представництво
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Як вказали у Держдепі, після угоди між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф сергієм лавровим про початок переговорів з питань, що стосуються діяльності наших дипломатичних місій, делегації обох країн зустрілися 27 лютого у Стамбулі у Туреччині. Американську делегацію очолювала Соната Коултер, заступник помічника держсекретаря по росії та Центральній Європі, а російську делегацію очолював директор північноатлантичного департаменту мзс посол олександр дарчієв.
Сполучені Штати, як вказано, "висловили стурбованість щодо доступу до банківських послуг та контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та стійкого рівня укомплектування штатів у посольстві США у москві". "Під час конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації діяльності двосторонніх місій у цих сферах", - ідеться у повідомленні.
У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між США та рф27.02.25, 15:57 • 36674 перегляди