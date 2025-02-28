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США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле

США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

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В Стамбуле состоялись 6,5-часовые переговоры между делегациями США и РФ о деятельности дипломатических миссий. Стороны определили конкретные шаги для стабилизации работы посольств и договорились о следующей встрече.

США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле 27 февраля, где обсудили деятельность дипломатических миссий обеих стран, сообщили в Госдепартаменте США, пишет УНН.

Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшем будущем, при этом будет определена дата, место и представительство

- сообщили в Госдепе.

Детали

Как указали в Госдепе, после соглашения между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел рф сергеем лавровым о начале переговоров по вопросам, касающимся деятельности дипломатических миссий, делегации обеих стран встретились 27 февраля в Стамбуле в Турции. Американскую делегацию возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по россии и Центральной Европе, а российскую делегацию возглавлял директор североатлантического департамента мид посол александр дарчиев.

Соединенные Штаты, как указано, "выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня укомплектования штатов в посольстве США в москве". "Во время конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации деятельности двусторонних миссий в этих сферах", - говорится в сообщении.

В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и рф27.02.25, 15:57 • 31756 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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