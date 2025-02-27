В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и РФ
Киев • УНН
В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между делегациями РФ и США по работе посольств. Встреча прошла в резиденции генконсула США без комментариев для прессы.
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле завершились после 6,5 часов встречи, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
«Переговоры делегаций России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств завершились. Встреча продолжалась 6,5 часа. Переговоры завершились без комментариев для прессы», - пишут росСМИ.
Отмечается, что около 15:20 автомобиль с российской делегацией покинул территорию резиденции генконсула США в Стамбуле, где проходили переговоры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация по результатам переговоров «так или иначе будет предоставлена».
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия и т.д.», - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Напомним,
Утром 27 февраля в резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями США и РФ. Встреча посвящена обсуждению проблем работы посольств двух стран.