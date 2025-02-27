У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між США та рф
Київ • УНН
У Стамбулі завершилися 6,5-годинні переговори між делегаціями РФ та США щодо роботи посольств. Зустріч пройшла в резиденції генконсула США без коментарів для преси.
Переговори делегацій росії та США у Стамбулі завершилися після 6,5 години зустрічі, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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"Переговори делегацій росії та США в Стамбулі щодо проблем роботи посольств завершилися. Зустріч тривала 6,5 години. Переговори завершилися без коментарів для преси", - пишуть росЗМІ.
Зазначається, що близько 15:20 автомобіль із російською делегацією залишив територію резиденції генконсула США в Стамбулі, де проходили переговори.
Раніше прессекретар президента рф дмитро пєсков заявляв, що інформація за результатами переговорів "так чи інакше буде надана".
"Ми розраховуємо, що сьогоднішня зустріч стане першою в низці подібних експертних консультацій, які наблизять нас з американською стороною до подолання розбіжностей, які виникли, зміцнення заходів довіри тощо", - сказала представник МЗС рф марія захарова на брифінгу в четвер.
Нагадаємо
Вранці 27 лютого у резиденції американського генконсула в Стамбулі стартували переговори між представниками США та рф. Зустріч присвячена обговоренню проблем роботи посольств двох країн.