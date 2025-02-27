США та рф розпочали нові переговори у Стамбулі
Київ • УНН
У резиденції американського генконсула в Стамбулі стартували переговори між представниками США та рф. Зустріч присвячена обговоренню проблем роботи посольств двох країн.
Нові переговори між представниками США та рф розпочалися вранці у Стамбулі в Туреччині, пише УНН з посиланням на росЗМІ та мзс рф.
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Як повідомили росЗМІ та мзс рф, делегація рф прибула для переговорів із американською делегацією до резиденції американського генконсула у Стамбулі.
"Переговори між представниками росії та США щодо проблем роботи посольств розпочалися у резиденції генконсула США у Стамбулі", - повідомили росЗМІ.
москва анонсувала нову зустріч з США на 27 лютого у Стамбулі26.02.25, 12:44 • 20565 переглядiв
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Як повідомило AFP, за тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову мали зустрітися для переговорів у столиці Саудівської Аравії у вівторок, 25 лютого. Як пише видання, за словами дипломатичних джерел, це "продовження" переговорів минулого тижня.
У відповідь у мзс рф заявили, що 25 лютого не брали участі у зустрічі в Ер-Ріяді.