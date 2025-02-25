У мзс рф заявили, що сьогодні не беруть, участі у зустрічі в Ер-Ріяді, повідомили росЗМІ на тлі повідомлень, що дипломатичні делегації США та росії знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За участю мзс (рф) жодних зустрічей в Ер-Ріяді не відбувається сьогодні", - поінформували державні росЗМІ у мзс рф.

Речник кремля дмитро пєсков раніше вказував, що наступні російсько-американські контакти пройдуть на експертному рівні по лінії міністерств закордонних справ.

Доповнення

Як повідомило AFP, за тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії у вівторок. Як пише видання, за словами дипломатичних джерел, це "продовження" переговорів минулого тижня.