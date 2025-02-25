В москве отреагировали на сообщении о новой встрече с США в Эр-Рияде
Киев • УНН
мид рф заявил, что сегодня не участвует во встрече в Эр-Рияде, реагируя на сообщение AFP. Ранее сообщалось о запланированных переговорах между делегациями США и россии в столице Саудовской Аравии.
В мид рф заявили, что сегодня не принимают, участия во встрече в Эр-Рияде, сообщили росСМИ на фоне сообщений, что дипломатические делегации США и россии снова встретятся для переговоров в столице Саудовской Аравии во вторник, пишет УНН.
Детали
"С участием мид (рф) никаких встреч в Эр-Рияде не происходит сегодня", - проинформировали государственные росСМИ в мид рф.
Спикер кремля дмитрий песков ранее указывал, что следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.
Дополнение
Как сообщило AFP, через неделю после встречи министра иностранных дел россии сергея лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде дипломатические делегации обеих стран вновь встретятся для переговоров в столице саудовской аравии во вторник. Как пишет издание, по словам дипломатических источников, это "продолжение" переговоров на прошлой неделе.