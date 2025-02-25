США та росія збираються на "продовження" переговорів у Саудівській Аравії - AFP

За тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії у вівторок, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, за словами дипломатичних джерел, це "продовження" переговорів минулого тижня.

Доповнення

Минулого вівторка Вашингтон та москва домовилися провести переговори з метою врегулювання своїх розбіжностей та якнайшвидшого припинення війни в Україні на першій зустрічі на такому рівні з початку агресії росії проти України три роки тому. Представників України та ЄС не було запрошено.