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США и россия собираются на «продолжение» переговоров в Саудовской Аравии - AFP

Киев  •  УНН

 • 4805 просмотра

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Дипломатические делегации США и России снова встретятся в столице Саудовской Аравии. Это продолжение переговоров, состоявшихся на прошлой неделе между Лавровым и госсекретарем США.

Через неделю после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде дипломатические делегации обеих стран вновь встретятся для переговоров в столице Саудовской Аравии во вторник, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, по словам дипломатических источников, это «продолжение» переговоров на прошлой неделе.

Дополнение

В прошлый вторник Вашингтон и Москва договорились провести переговоры с целью урегулирования своих разногласий и скорейшего прекращения войны в Украине на первой встрече на таком уровне с начала агрессии России против Украины три года назад. Представители Украины и ЕС не были приглашены.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
er-riyadЭр-Рияд
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