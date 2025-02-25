США и россия собираются на «продолжение» переговоров в Саудовской Аравии - AFP
Киев • УНН
Дипломатические делегации США и России снова встретятся в столице Саудовской Аравии. Это продолжение переговоров, состоявшихся на прошлой неделе между Лавровым и госсекретарем США.
Через неделю после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде дипломатические делегации обеих стран вновь встретятся для переговоров в столице Саудовской Аравии во вторник, сообщает AFP, пишет УНН.
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Как пишет издание, по словам дипломатических источников, это «продолжение» переговоров на прошлой неделе.
Дополнение
В прошлый вторник Вашингтон и Москва договорились провести переговоры с целью урегулирования своих разногласий и скорейшего прекращения войны в Украине на первой встрече на таком уровне с начала агрессии России против Украины три года назад. Представители Украины и ЕС не были приглашены.