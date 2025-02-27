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Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 102957 просмотра

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 7757 просмотра

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В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями США и рф. Встреча посвящена обсуждению проблем работы посольств двух стран.

Новые переговоры между представителями США и рф начались утром в Стамбуле в Турции, пишет УНН со ссылкой на росСМИ и мид рф.

Детали

Как сообщили росСМИ и мид рф, делегация рф прибыла для переговоров с американской делегацией в резиденцию американского генконсула в Стамбуле. 

"Переговоры между представителями россии и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генконсула США в Стамбуле", - сообщили росСМИ.

москва анонсировала новую встречу с США на 27 февраля в Стамбуле26.02.25, 12:44 • 19262 просмотра

Дополнение

Как сообщило AFP, через неделю после встречи министра иностранных дел россии сергея лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде дипломатические делегации обеих стран снова должны были встретиться для переговоров в столице Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Как пишет издание, по словам дипломатических источников, это "продолжение" переговоров на прошлой неделе.

В ответ в мид рф заявили, что 25 февраля не участвовали во встрече в Эр-Рияде.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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