москва анонсировала новую встречу с США на 27 февраля в Стамбуле
Киев • УНН
Лавров анонсировал встречу представителей РФ и США 27 февраля в Стамбуле по работе дипломатических представительств. Это происходит после недавних переговоров в Саудовской Аравии.
москва анонсировала новую встречу с США на 27 февраля в Турции, о чем сообщил глава мид рф сергей лавров, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
лавров заявил, что представители россии и США уже завтра, 27 февраля, обсудят работу посольств.
Переговоры состоятся в Стамбуле.
Встреча якобы будет посвящена "устранению препятствий работы дипломатических представительств США и россии". "Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно" - сказал лавров.
Дополнение
Как сообщило AFP, через неделю после встречи министра иностранных дел россии сергея лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде дипломатические делегации обеих стран снова должны были встретиться для переговоров в столице Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Как пишет издание, по словам дипломатических источников, это "продолжение" переговоров на прошлой неделе.
В ответ в мид рф заявили, что 25 февраля не участвовали во встрече в Эр-Рияде.