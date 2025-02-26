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москва анонсувала нову зустріч з США на 27 лютого у Стамбулі

Київ  •  УНН

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Лавров анонсував зустріч представників РФ та США 27 лютого в Стамбулі щодо роботи дипломатичних представництв. Це відбувається після нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії.

москва анонсувала нову зустріч з США на 27 лютого у Туреччині, про що повідомив голова мзс рф сергій лавров, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

лавров заявив, що представники росії та США вже завтра, 27 лютого, обговорять роботу посольств.

Переговори відбудуться у Стамбулі.

Зустріч нібито буде присвячена "усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США та росії". "Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко і ефективно" - сказав лавров.

Доповнення

Як повідомило AFP, за тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову мали зустрітися для переговорів у столиці Саудівської Аравії у вівторок, 25 лютого. Як пише видання, за словами дипломатичних джерел, це "продовження" переговорів минулого тижня.

У відповідь у мзс рф заявили, що 25 лютого не брали участі у зустрічі в Ер-Ріяді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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