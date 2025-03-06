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путин назначил нового посла россии в США

Киев • УНН

 • 16348 просмотра

александр дарчиев стал новым послом россии в США по указу путина. Ранее он возглавлял департамент Северной Америки мид рф и был послом в Канаде с 2014 по 2021 год.

путин назначил нового посла россии в США

Российский диктатор владимир путин подписал указ о назначении нового посла россии в США. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Президент рф владимир путин подписал указ о назначении александра дарчиева чрезвычайным и полномочным послом россии в США", - сообщают СМИ.

Также, по информации, по совместительству он будет работать постоянным наблюдателем рф при Организации Американских государств в Вашингтоне.

Справочно

До этого дарчиев занимал должность директора департамента Северной Америки министерства иностранных дел россии. александр дарчиев возглавлял российскую делегацию во время переговоров между рф и США в Стамбуле, где обсуждалась работа посольств. Он служит в системе мид рф с 1992 года, а также работал в посольстве россии в США в 2005-2010 годах на должности советника-посланника. С 2014 по 2021 год дарчиев был послом россии в Канаде.

Ранее послом россии в США был анатолий антонов, который завершил свою работу в октябре 2024 года, возглавляя посольство с августа 2017 года.

Напомним 

Представители США во время российско-американских переговоров в Стамбуле 27 февраля 2025 года официально передали агреман с согласованием на назначение александра дарчиева послом рф в США.

Алина Волянская

Алина Волянская

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