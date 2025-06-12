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Новый посол рф заявил Трампу, что будет работать над "восстановлением отношений"

Киев • УНН

 • 3944 просмотра

Александр Дарчиев заверил Дональда Трампа, что приложит все усилия для восстановления российско-американских отношений. Он подчеркнул важность мирного существования между двумя странами.

Новый посол рф заявил Трампу, что будет работать над "восстановлением отношений"

Новый посол россии в США александр дарчиев пообещал работать над полным восстановлением отношений с Вашингтоном, когда официально вручал свои верительные грамоты президенту США Дональду Трампу в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное существование", - цитируют росСМИ слова дарчиева, сказанные им на приеме в российском посольстве после возвращения из Белого дома.

"Для меня, как посла россии, было большой честью поговорить с президентом Трампом, и я заверил его, что я и это посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения и вернуть их к норме и здравому смыслу", - сказал дарчиев.

Он сказал, что Трамп нашел время, чтобы принять его накануне "дня россии".

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дарчиев уже завершил две дипломатические миссии в Соединенных Штатах и был послом в Канаде с 2014 по 2021 год. Как и другие высокопоставленные российские дипломаты, в последние годы он публично резко осуждал Соединенные Штаты и Запад, отмечает Reuters.

Отношения Вашингтона с москвой, как отмечается, упали до самого низкого уровня за последние десятилетия при предшественнике Трампа Джо Байдена из-за вторжения кремля в Украину. Связи улучшились с тех пор, как Трамп занял должность, и обе стороны контактируют для обсуждения возможного разрешения конфликта, пишет издание.

"Мы наконец перешли от монологов при предыдущей администрации и общего отсутствия обсуждений к достаточно прагматичному разговору, сложному разговору", - цитируют дарчиева.

Посол рф сказал, что его встреча с президентом США была короткой, как того требует протокол.

"Однако наша дискуссия была очень конструктивной", - цитируют его агентства.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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