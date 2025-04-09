Старообильск

Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении

Начальнику российской тюрьмы в оккупированной Луганской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами, включая пытки и лишение пищи и воды, с целью принудить к сотрудничеству с оккупантами.