Старообильск

ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.
В оккупированном Старобельске власти вносят жилье в список бесхозного имущества, если владельцев не было дома во время проверки. Жители вынуждены доказывать право собственности на свое жилье в определенный срок.
Во временно оккупированном Старобельске российские захватчики проводят пропагандистские рейды по школам. Старшеклассникам обещают деньги и "соцпакеты" за подписание контрактов с армией рф после окончания школы.
На оккупированной территории Луганщины месяцами задерживают зарплаты работникам коммунальных предприятий. В частности, уже три месяца задолженность имеет Старобельское лесоохотничье хозяйство.
Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.
На Луганщине оккупанты увеличили использование дронов, атакуя прифронтовые села. На оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га, пожарные "лнр" не справляются с ликвидацией возгораний.
Российские оккупанты обстреливают Макеевку и другие села Луганщины. На оккупированных территориях выселяют беженцев из прифронтовых районов и задерживают зарплаты на предприятиях.
В Луганской области Макеевку российские войска обстреляли из «Градов», на оккупированных территориях на тепловозостроительный завод в Луганске приглашают подростков от 14 лет, в Старобельске крайне тяжелая ситуация с врачами.
В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.
Луганская область находится на грани голода, поскольку оккупанты продолжают экспортировать сотни тысяч тонн зерна в российские регионы, несмотря на значительные потери урожая пшеницы из-за засухи.
Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.
Начальнику российской тюрьмы в оккупированной Луганской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами, включая пытки и лишение пищи и воды, с целью принудить к сотрудничеству с оккупантами.
российские войска обстреляли Невское в Луганской области из артиллерии и реактивных снарядов, что привело к разрушениям.
На юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.
В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.
Украинские подпольщики ликвидировали коллаборанта в оккупированном Старобельске Луганской области, взорвав его на взрывном устройстве в середине ноября в качестве наказания за сотрудничество с врагом.
Коллаборант Валерий Чайка погиб, когда его автомобиль взорвали в оккупированном россией Старобельске.