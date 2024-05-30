Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении

Главе пыточной рф на временно оккупированной Луганщине игорю охрименко заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности задокументировала военные преступления еще одного приспешника оккупантов из временно захваченной части Луганщины. Речь идет об игоре охрименко-бывшем должностном лице местного подразделения расформированной миллиции, который поддержал полномасштабное вторжение рф - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ рассказывают, что после захвата Старобельска мужчина пошел на сотрудничество с агрессором. Уже в июне 2022 года его назначили главой оккупационной тюрьмы.

Фактически это заведение функционировало как застенок, в который свозили участников движения сопротивления в регионе, указали в ведомстве.

По данным следствия, именно охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой держали похищенных людей.

Кроме этого, фигурант лично участвовал в многочисленных пытках, происходивших в застенках.

"Незаконно заключенных держали долгое время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом охрименко "выбивал" согласие потерпевших на сотрудничество с оккупантами", - рассказали в СБУ.

Впоследствии его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске. Там он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей.

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили Охрименко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать, добавили в ведомстве.

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