Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру
Київ • УНН
Начальнику російської в'язниці в окупованій Луганській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами, включаючи тортури та позбавлення їжі та води, з метою примусити до співпраці з окупантами.
Очільнику катівні рф на тимчасово окупованій Луганщині ігорю охріменку заочно повідомлено про підозру у жорстоке поводження з цивільним населенням. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного поплічника окупантів з тимчасово захопленої частини Луганщини. Мова йде про ігоря охріменка – колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення рф
В СБУ розповідають, що після захоплення Старобільська чоловік пішов на співпрацю з агресором. Вже у червні 2022 року його призначили очільником окупаційної тюрми.
Фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні, вказали у відомстві.
За даними слідства, саме охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей.
Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у застінках.
"Незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами", - розповіли в СБУ.
Згодом його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську. Там він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.
На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати, додали у відомстві.
Намагався сховатися у лавах ЗСУ: затриманий ексохоронець катівні окупантів 23.05.24, 16:42 • 17720 переглядiв