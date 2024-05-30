Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру

ukenru
10:47 • 30160 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49129 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49238 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63639 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78047 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114989 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138092 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140046 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247560 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171329 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16523 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41517 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 23906 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44552 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32721 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247556 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365844 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380613 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295706 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2311 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2650 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62598 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79057 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90243 перегляди
Актуальне
Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру

Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 18106 перегляди

Начальнику російської в'язниці в окупованій Луганській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами, включаючи тортури та позбавлення їжі та води, з метою примусити до співпраці з окупантами.

Очільнику катівні рф на тимчасово окупованій Луганщині ігорю охріменку заочно повідомлено про підозру у жорстоке поводження з цивільним населенням. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного поплічника окупантів з тимчасово захопленої частини Луганщини. Мова йде про ігоря охріменка – колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення рф

- йдеться у повідомленні СБУ.

В СБУ розповідають, що після захоплення Старобільська чоловік пішов на співпрацю з агресором. Вже у червні 2022 року його призначили очільником окупаційної тюрми.

Фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні, вказали у відомстві. 

За даними слідства, саме охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей.

Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у застінках.

"Незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами", - розповіли в СБУ. 

Згодом його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську. Там він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці  заочно повідомили охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати, додали у відомстві.

Намагався сховатися у лавах ЗСУ: затриманий ексохоронець катівні окупантів 23.05.24, 16:42 • 17720 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
starobilskСтаробільськ
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51