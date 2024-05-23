Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного коллаборанта, который «служил» в российском застенке во время оккупации Херсона. После освобождения региона от оккупантов, мужчина пытался скрыться в одной из воинских частей ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отмечается, задержанный во время оккупации Херсона "служил" в российском застенке, который рашисты обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10. Туда рашисты свозили репрессированных местных жителей, в частности проукраинских активистов. Там задержанный работал охранником.

После освобождения правобережной Херсонщины коллаборационист некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинское войско, где надеялся избежать правосудия - рассказали в СБУ.

Как отмечается, мужчина пытался скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевщины, идеологический сторонник рашизма. В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов, за что был назначен охранником российского застенка.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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