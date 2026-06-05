рф привлекла почти 2 тыс. источников к дезинформационной кампании относительно удара ВСУ по Старобельску - ЦПД

Центр противодействия дезинформации зафиксировал масштабную скоординированную дезинформационную кампанию России вокруг удара по временно оккупированному Старобельску. Кампания разворачивается синхронно во внутреннем российском информационном пространстве и в пророссийском сегменте европейского инфопространства. Об этом сообщает ЦПД СНБО, пишет УНН.

Кампания охватила многомиллионную аудиторию за счет искусственного привлечения почти 2 тысяч источников с признаками неаутентичного поведения и около 1000 ресурсов, которые были замечены в распространении манипуляций — говорится в сообщении.

Пророссийские ресурсы в Европе зеркально повторяли российские нарративы на местных языках с лингвистической адаптацией.

Кампания имеет все признаки искусственно сгенерированной и централизованно управляемой. Абсолютный пик вброса пришелся на 23 мая – более 19 тыс. публикаций, после чего в начале июня зафиксирован повторный искусственный "подогрев" темы, что доказывает ручное управление циклом деструктивных нарративов.

Кампания разворачивалась по трем ключевым нарративам:

обвинение ВСУ в якобы «ударе по общежитию со студентами» для формирования имиджа Украины как агрессора, систематически атакующего гражданское население;

российские «удары возмездия» подаются как «неотвратимый» и «рациональный» ответ с целью «легитимизации» дальнейшего террора против мирных украинцев;

дискредитация Запада как «спонсора террора» и «соучастника» из-за поставок Украине вооружений и «замалчивания трагедии» западными медиа.

Дополнение

Силы обороны Украины наносили удары исключительно по военным целям рф во временно оккупированном Старобельске. Согласно сообщению Генерального штаба Украины, удар был нанесен по одному из штабов подразделения беспилотных систем "Рубикон".

Цель дезинформационной кампании заключается в создании пропагандистского мифа об "украинском преступлении", что позволит Кремлю обосновать продолжение агрессивной войны и усиление террора против гражданского населения Украины, а также попытаться подорвать западную поддержку Украины через тезис о "соучастии" Запада.

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