На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

Оккупанты увеличивают количество блокпостов на захваченных два года назад территориях – ищут мужчин, вокруг Рубежного и Северодонецка продолжают палаты леса. Об этом сообщила Луганская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

В администрации сообщили, что оккупационные власти Рубежного и Северодонецка не принимают мер для ликвидации последствий лесных пожаров, вспыхнувших вокруг этих городов. Населенные пункты затянуты дымом. Пожар также распространяется и на леса вблизи соседней с рубежным Кудряшовки.

По данным ЛОВА, захватчики усиливают пропускной режим на захваченных в 2022 году территориях. Дополнительные блокпосты установлены на Белокуракинщине, Новопсковщине, Старобельщине. Тщательно проверяют мужчин и отправляют их в военкоматы.

Добавим

Также сообщается, что россияне снова обстреляли где оккупированные села Невское и Новолюбовку.

Раздались несколько взрывов в результате ударов из реактивных систем залпового огня. Также противником открывался огонь из артиллерии и минометов. Снаряды попали по жилым массивам и логистике. А еще обстреляны Стельмаховка, Куземовка, Макеевка - проинформировал глава Луганщины Артем Лысогор.

За прошедшие сутки враг также атаковал вблизи Мясожаровки, Андреевки, Белогоровки, в Серебрянском лесу. По позициям украинских защитников возле Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.

Напомним

российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА