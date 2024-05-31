На захопленій Луганщині окупанти збільшують кількість блокпостів, розшукуючи чоловіків - ОВА
Київ • УНН
Окупанти посилюють блокпости на захоплених територіях навколо Рубіжного та Сєвєродонецька, розшукуючи людей, у той час як у цих районах продовжуються лісові пожежі, а заходів щодо їх ліквідації не вживається.
Окупанти збільшують кількість блокпостів на захоплених два роки тому територіях – шукають чоловіків, навколо Рубіжного і Сєвєродонецька продовжують палати ліси. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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В Адміністрації повідомили, що окупаційна влада Рубіжного та Сєвєродонецька не вживає заходів задля ліквідації наслідків лісових пожеж, що спалахнули навколо цих міст. Населені пункти затягнуті димом. Пожежа також розповсюджується і на ліси поблизу сусідньої з Рубіжним Кудряшівки.
За даними ЛОВА, загарбники посилюють пропускний режим на захоплених у 2022 році територіях. Додаткові блокпости встановлені на Білокуракинщині, Новопсковщині, Старобільщині. Ретельно перевіряють чоловіків і відправляють їх до військкоматів.
Додамо
Також повідомляється, що росіяни знову обстріляли деокуповані села Невське та Новолюбівку.
Пролунали декілька вибухів внаслідок ударів з реактивних систем залпового вогню. Також противником відкривався вогонь із артилерії та мінометів. Снаряди поцілили по житлових масивах та логістиці. А ще обстріляні Стельмахівка, Куземівка, Макіївка
Минулої доби ворог також атакував поблизу М’ясожарівки, Андріївки, Білогорівки, у Серебрянському лісі. По позиціях українських захисників біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.
Нагадаємо
Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів з різної зброї.
На окупованих територіях Луганщини надзвичайна ситуація через загибель врожаю - ОВА30.05.24, 13:10 • 29053 перегляди