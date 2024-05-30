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На окупованих територіях Луганщини надзвичайна ситуація через загибель врожаю - ОВА

На окупованих територіях Луганщини надзвичайна ситуація через загибель врожаю - ОВА

Київ • УНН

 • 29050 перегляди

На окупованих територіях Луганській області було оголошено надзвичайну ситуацію через значні втрати врожаю, викликані травневими заморозками, в той час як російські окупанти провели в Луганську форум, метою якого було "коректно" піднести історію молодому поколінню.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області - надзвичайна ситуація через загибель врожаю, а на форумі в Луганську розповіли, як "правильно" подавати історію молоді, повідомили в Луганській ОВА у четвер, пише УНН.

Деталі

"У так званій "лнр" запроваджено режим надзвичайної ситуації через загибель посівів сільгоспкультур, яка сталася унаслідок травневих заморозків, коли у повітрі та на поверхні ґрунту було зафіксовано температуру від мінус 0,4 до мінус 5,9 градуса. Окупанти звітують по втрату від несприятливих погодних умов близько 7 % врожаю. Фермери скаржаться про значно більші втрати – тому й оголошено надзвичайну ситуацію", - повідомили в ОВА.

У Луганську, за даними ОВА, загарбники провели форум "Історія для майбутнього. руська весна". "Його організували російське міністерство освіти і військово-історичне товариство. Під час заходу учасникам неодноразово наголошували на важливості не вивчати історію, а саме правильно її подавати підростаючому поколінню, роблячи це технологічно. Розповіли про єдину логіку безперервної російської історії, яка має закладатися в кожен переписаний під себе окупантами підручник", - зазначили в ОВА.

Щодо фронту, то, за даними начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки і Невського. Окупанти, з його слів, вчергове штурмували Серебрянське лісництво і Білогорівку.

"Підтримуємо наших громадян, які поки не наважилися на евакуацію попри складну безпекову ситуацію. Жителям Невського та Новолюбівки привезли хліб та продуктові набори. Лінія бойового зіткнення зовсім поруч. Ті ж самі села росіяни за учора обстріляли зі ствольної та з реактивної артилерії. Під вогонь ворога також потрапили Макіївка, де теж залишається місцеве населення, та Стельмахівка", – повідомив Лисогор.

росіяни завдали 16 ударів по населених пунктах на Донеччині30.05.24, 10:04 • 20825 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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