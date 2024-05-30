"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков
Популярные
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни
Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"
Ирина " Чека "Цыбух, парамедикиня батальона" Госпитальеры " и бывшая журналистка, погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Совет ЕС принял резолюцию о введении повышенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки, импортируемые из россии и беларуси, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС и российский экспорт незаконно присвоенного украинского зерна.
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина
российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции силы обороны не потеряли.
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков
Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.