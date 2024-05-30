На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

На временно оккупированных территориях Луганской области - чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая, а на форуме в Луганске рассказали, как "правильно" подавать историю молодежи, сообщили в Луганской ОВА в четверг, пишет УНН.

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"В так называемой "лнр" введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов сельхозкультур, которая произошла в результате майских заморозков, когда в воздухе и на поверхности почвы была зафиксирована температура от минус 0,4 до минус 5,9 градуса. Оккупанты отчитываются по потере от неблагоприятных погодных условий около 7% урожая. Фермеры жалуются о значительно больших потерях - поэтому и объявлена чрезвычайная ситуация", - сообщили в ОВА.

В Луганске, по данным ОВА, захватчики провели форум "история для будущего. русская весна". "Его организовали российское министерство образования и военно-историческое общество. Во время мероприятия участникам неоднократно подчеркивали важность не изучать историю, а именно правильно ее подавать подрастающему поколению, делая это технологически. Рассказали о единой логике непрерывной российской истории, которая должна закладываться в каждый переписанный под себя оккупантами учебник", - отметили в ОВА.

Что касается фронта, то, по данным начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Стельмаховки, Новоегоровки, Андреевки и Невского. Оккупанты, по его словам, в очередной раз штурмовали Серебрянское лесничество и Белогоровку.

"Поддерживаем наших граждан, которые пока не решились на эвакуацию, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. Жителям Невского и Новолюбовки привезли хлеб и продуктовые наборы. Линия боевого столкновения совсем рядом. Те же села россияне вчера обстреляли из ствольной и из реактивной артиллерии. Под огонь врага также попали Макеевка, где тоже остается местное население, и Стельмаховка", – сообщил Лысогор.

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