россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам в Донецкой области

Российские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, в частности, вызвав разрушения в трех районах, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 199 человек, в том числе 21 ребенок - написал Филашкин в телеграм-канале.

Детали

По его словам, ситуация в области на утро следующая:

Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Прасковеевка, Максимильяновка и Константиновка. Кураховская громада 9 раз попадала под обстрелы: повреждены 3 многоэтажки в Горняке и 1 в Кураховке.

Краматорский район. В Лимане ранены 8 человек, повреждены 3 многоэтажки и 3 админздания. Также в Торском полностью уничтожены 3 дома.

Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 13 домов: 6 в Торецке, 6 в Нелиповке и 1 в дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома и 12 хозяйственных построек. В Северске разрушены 3 дома, повреждено админздание.

россияне ранили еще восемь жителей Донетчины