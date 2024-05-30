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росіяни завдали 16 ударів по населених пунктах на Донеччині

росіяни завдали 16 ударів по населених пунктах на Донеччині

Київ • УНН

 • 20826 перегляди

За минулу добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, спричинивши руйнування у трьох районах, зруйновано та пошкоджено десятки будинків і споруд.

Російські війська минулої доби 16 разів обстріляли населені пункти у Донецькій області, зокрема, завдавши руйнувань у трьох районах, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 21 дитину

- написав Філашкін у телеграм-каналі.

Деталі

З його слів, ситуація в області на ранок наступна:

  • Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. Курахівська громада 9 разів потрапляла під обстріли: пошкоджено 3 багатоповерхівки у Гірнику і 1 у Курахівці. 
  • Краматорський район. У Лимані поранено 8 людей, пошкоджені 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у Торському повністю знищені 3 будинки. 
  • Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджені 13 будинків: 6 у Торецьку, 6 у Неліпівці і 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 будинки і 12 господарчих будівель. У Сіверську зруйновано 3 будинки, пошкоджено адмінбудівлю.

росіяни поранили ще вісім жителів Донеччини30.05.24, 08:57 • 28988 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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