росіяни поранили ще вісім жителів Донеччини
Київ • УНН
29 травня російські війська поранили ще вісім мирних жителів у Донецькій області.
Російські війська 29 травня поранили ще вісім жителів Донецької області - у Лимані. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За 29 травня росіяни поранили 8 жителів Донеччини — у Лимані
З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1982 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4950. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Доповнення
29 травня голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у зв’язку з посиленням російських обстрілів, на Донеччині визначено додаткові населені пункти, які потребують примусової евакуації.